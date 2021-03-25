В Японії назвали запуск балістичних ракет КНДР "посланням Росії"

Адмірал стверджує, що без сумніву КНДР хоче послати чіткий сигнал адміністрації президента США Джо Байдена.

"Однак менш обговорювана річ полягає в тому, що сьогодні проходить північнокорейський-російський захід. Це 30-та річниця початку дипломатичних відносин між Південною Кореєю і Росією. Вчора було велике свято, і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знаходиться в Сеулі. Це певний сигнал для Росії та Південної Кореї", - сказав Коду.

Також він упевнений, що ці пуски були тільки початком, і КНДР може поступово запустити ще кілька типів ракет.