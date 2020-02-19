ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин, введений через коронавіруса

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 05:52
В Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин, введений через коронавіруса
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин, який раніше вводили через коронавіруса у кількох пасажирів. Про це повідомляє японський гостелеканал NHK.

Після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess. Весь процес висадки людей завершиться до п'ятниці, 21 лютого.

Першими з круїзного лайнера зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

Проте тим, у кого медики виявили вірус, доведеться залишатися на борту лайнера ще на додатковий період карантину. Всього на судні подорожувало з понад 3,7 тис. пасажирів з 56 країн.

Нагадаємо, з Києва до китайського міста Ухань вилетів літак, котрий евакуює українських громадян і громадян ще 10 країн.

Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з Києва МОЗ знайшло в Україні 4 безпечних місця, готових прийняти евакуйованих з Уханя
Новини України Японіякарантинвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся