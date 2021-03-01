В Японии испортилось более 1 тысячи доз COVID-вакцины Pfizer

Рефрижератор вышел из строя 26 февраля. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых бы хватило на 1 032 дозы.

Препарат планировалось использовать для вакцинации медицинского персонала.

В настоящее время не известно, что стало причиной поломки. Завтра морозильную камеру заберут для установления причин неисправности.

Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.