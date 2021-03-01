В Японії зіпсувалося більше 1 тисячі доз COVID-вакцини Pfizer

Рефрижератор вийшов з ладу 26 лютого. В результаті інциденту непридатними для використання опинилися 172 флакони з вакциною від коронавірусу, яких би вистачило на 1 032 дози.

Препарат планувалося використовувати для вакцинації медичного персоналу.

В цей час не відомо, що стало причиною поломки. Завтра морозильну камеру заберуть для встановлення причин несправності.

Однією з відмінних особливостей вакцини від Pfizer є необхідність її зберігання при вкрай низькій температурі.