В Японії зіпсувалося більше 1 тисячі доз COVID-вакцини Pfizer

В Японії понад 1 тисяча доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer виявилися непридатними для використання. Оскільки сталася поломка рефрижератора, де вони зберігалися.
Про це повідомляє телекомпанія NHK з посиланням на Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії.
Рефрижератор вийшов з ладу 26 лютого. В результаті інциденту непридатними для використання опинилися 172 флакони з вакциною від коронавірусу, яких би вистачило на 1 032 дози.
Препарат планувалося використовувати для вакцинації медичного персоналу.
В цей час не відомо, що стало причиною поломки. Завтра морозильну камеру заберуть для встановлення причин несправності.
Однією з відмінних особливостей вакцини від Pfizer є необхідність її зберігання при вкрай низькій температурі.
Нагадаємо, на початку січня в Аргентині зіпсувалися 400 доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Інцидент стався через збій при зберіганні в холодильних камерах.
Крім того, в січні у Сполучених Штатах фармацевт навмисне зіпсував партію вакцини від коронавірусу. Він спеціально дістав з холодильника близько 500 доз вакцини виробництва Moderna і залишив їх на ніч поза камери зберігання. Чоловікові висунули звинувачення.