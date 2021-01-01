ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от COVID-19, его арестовали

США, Пятница 01 января 2021 05:19
В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от COVID-19, его арестовали
Фото: вакцина (unsplash)
Автор: Даша Харченко

Полиция Висконсина, США, арестовала фармацевта, который умышленно испортил партию вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в городке Графтон.

Об этом сообщает WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально достал из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат потеряет эффективность.

Полиция выдвинула мужчине обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей.

По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысячи долларов.

Aurora Health Care уведомила 57 человек, которым, предварительно, сделали инъекцию неэффективной вакциной.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что деньги за вакцину от COVID производства фармацевтической компании Sinovac Biotech будут возвращены в случае провала финальной стадии клинических испытаний. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд гривен.

Также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX нуждается в финансировании на 4 млрд долларов. Эти средства необходимо собрать в следующем году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америкивакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь