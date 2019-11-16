В Японии планируют давать субсидии на покупку электромобилей

Правительство Японии планирует предоставлять субсидии для приобретения небольших электромобилей, рассчитывая, в основном, на пожилых людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Электрокары развивают максимальную скорость около 60 километров в час. Ими достаточно легко управлять. Большие надежды возлагаются на то, что этими электромобилями будут широко пользоваться пожилые люди", - говорится в сообщении.

Однако цена электромобилей представляет большую проблему - такой одноместный автомобиль стоит около $8 тысяч.

Чтобы стимулировать продажи, Министерство промышленности планирует ввести субсидии в следующем финансовом году, который начинается в апреле.

Напомним, что Tesla планирует увеличить объемы производства электромобилей. Компания ведет подготовку к наращиванию объемов производства на заводе в Калифорнии.

Также сообщалось, что в Украине спрос на электромобили вырос на 58%. За первые 6 месяцев 2019 года украинский автопарк увеличился на 3,2 тыс. электрокаров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже тестируют шумовые радиолокационные системы, которые позволят штрафовать слишком громкие транспортные средства. В Париже в тестовом режиме сейчас работают 57 шумовых радаров.