В Париже планируют штрафовать слишком шумные авто

Иллюстрационное фото (twitter.com/salajean)

В столице Франции тестируют 57 "шумовых" радаров

В Париже тестируют шумовые радиолокационные системы, которые позволят штрафовать слишком громкие транспортные средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Сообщается, что в Париже в тестовом режиме сейчас работают 57 шумовых радаров. 40 из них размещено возле баров в развлекательных районах, еще 17 - возле крупных зданий.

"Система состоит из четырех микрофонов, которые определяют происхождение звука, а также камеры, связывающей его с конкретным транспортным средством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент штрафы не предусмотрены, так как система работает в тестовом режиме. Однако, этой осенью местные власти намерены рассмотреть законопроект, который позволит чиновникам экспериментировать со штрафами за чрезмерный шум, издаваемый автомобилями. Это может побудить жителей как можно скорее переходить на электромобили.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Tesla планирует увеличить объемы производства электромобилей. Компания ведет подготовку к наращиванию объемов производства на заводе в Калифорнии.

Также сообщалось, что в Украине спрос на электромобили вырос на 58%. За первые 6 месяцев 2019 года украинский автопарк увеличился на 3,2 тыс. электрокаров.