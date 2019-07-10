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Tesla готовится нарастить объемы производства электромобилей

Новости » Транспорт    10.07.2019 - 15:43
Tesla готовится нарастить объемы производства электромобилей
Фото: компания "Tesla" (inventure.com.ua)

Tesla ведет подготовку к наращиванию объемов производства на заводе в Калифорнии

Американская компания Tesla ведет подготовку к наращиванию производства электромобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Американский производитель электромобилей планирует увеличить объемы производства. В частности, об этом говорится в письме, которое руководство компании разослало своим работникам. Письмо подписал президент автомобильного подразделения Tesla Джером Гиллен.

"Хотя в этом письме мы не можем говорить более конкретно, я знаю, что вам понравятся новые изменения", - заявил он.

После новостей о подготовке увеличения объемов производства акции Tesla выросли на 1%, хотя с начала 2019 акции компании упали на 31%. Отметим, что во втором квартале 2019 года компания побила собственный рекорд по объемам поставки электромобилей, они выросли на 51,1% против предыдущего квартала.

Напомним, что основатель Tesla Илон Макс анонсировал строительство завода по производству электромобилей. Компания планирует на начальном этапе выпускать около 250 тыс. авто в год.

Стоит отметить, что в Украине на 58 % вырос спрос на электромобили, а украинский автопарк пополнили более 3 тысяч автомобилей.

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