В Японии из-за аномальной жары пострадали тысячи людей

Иллюстративное фото (asia.nikkei.com)

Четыре человека погибли на прошлой неделе

В Японии более двух тысяч человек были доставлены в больницы с диагнозом "тепловой удар" на прошлой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

При этом четверо из них погибли.

"Агентство по пожарной безопасности и ликвидации последствий катастроф сообщает, что на прошлой неделе было 2053 пациентов с тепловым ударом... Четверо из них умерли, 532 были госпитализированы, а у 1476 симптомы были незначительные", - отмечает издание.

Также сообщается, что количество пострадавших на предыдущей неделе была в четыре раза больше, чем неделей ранее. Также указано, что около 40 процентов пациентов имели возраст от 65 лет, а еще 618 пострадавших были в возрасте от 18 до 64 лет, а 537 - в возрасте до 18 лет.

Следует отметить, что на прошлой неделе в Японии было очень жарко. В частности, температура воздуха на острове Хоккайдо превысила 39 градусов по Цельсию.

Напомним, ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что число погибших от жары к 2080 году может вырасти в Австралии, Европе и США, если население не приспособится к антропогенному изменению климату.

Как писало РБК-Украина, в июле 2018 года в Японии была аномальная жара - отметки на термометрах местами превышали более +40.