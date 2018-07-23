Жара в Японии: температурные показатели побили 5-летний рекорд

Новости Общество 23.07.2018 - 17:59
Иллюстративное фото (GettyImages)
Иллюстративное фото (GettyImages)

Вблизи Токио отметка термометра в понедельник, 23 июля, поднялась до +41,1

В Японии аномальная жара - отметки на термометрах отражают местами свыше + 40. Власти страны призывают жителей не находиться долгое время на улице в такую жару, передает ВВС.

Так, в городе Кумагая, что вблизи Токио, отметка термометра в понедельник, 23 июля, поднялась до +41,1. В метеослужбе отметили, что такой температурный показатель побил предыдущий рекорд в 2013 году, когда в стране было зафиксировано +41.

В связи с этим местная власть обратилась к жителям с просьбой оставаться в безопасном месте и не находиться долгое время на улице. Больше всего от аномальной жары страдают жители более десятка японских городов.

"Люди в районах с температурой воздуха более 35 градусов должны быть крайне осторожны", - предупреждают в метеослужбе.

Уточнили, что особенно жара опасна для детей и людей преклонного возраста, даже если температура воздуха ниже +35.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 23 июля 2018 года, вследствие аномальной жары в Японии погибли уже 44 человека, начиная с 9 июля. В субботу, 21 июля, в стране вследствие высоких температур воздуха умерли 11 человек.

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Теги:  Япония,  жара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС