Жара в Японии: температурные показатели побили 5-летний рекорд

Вблизи Токио отметка термометра в понедельник, 23 июля, поднялась до +41,1

В Японии аномальная жара - отметки на термометрах отражают местами свыше + 40. Власти страны призывают жителей не находиться долгое время на улице в такую жару, передает ВВС.

Так, в городе Кумагая, что вблизи Токио, отметка термометра в понедельник, 23 июля, поднялась до +41,1. В метеослужбе отметили, что такой температурный показатель побил предыдущий рекорд в 2013 году, когда в стране было зафиксировано +41.

В связи с этим местная власть обратилась к жителям с просьбой оставаться в безопасном месте и не находиться долгое время на улице. Больше всего от аномальной жары страдают жители более десятка японских городов.

Two Singaporeans who live and work in Tokyo experience symptoms of heat exhaustion over the weekend; At least 77 dead in Japan as heatwave pushes temperature to record 41.1 deg C https://t.co/w0RE4uyJ0g pic.twitter.com/7K1ekwzdKs — The Straits Times (@STcom) July 23, 2018

"Люди в районах с температурой воздуха более 35 градусов должны быть крайне осторожны", - предупреждают в метеослужбе.

Уточнили, что особенно жара опасна для детей и людей преклонного возраста, даже если температура воздуха ниже +35.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 23 июля 2018 года, вследствие аномальной жары в Японии погибли уже 44 человека, начиная с 9 июля. В субботу, 21 июля, в стране вследствие высоких температур воздуха умерли 11 человек.