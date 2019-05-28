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У Японії через аномальну спеку постраждали тисячі людей

Новини » Надзвичайні події    28.05.2019 - 15:43
У Японії через аномальну спеку постраждали тисячі людей
Ілюстративне фото (asia.nikkei.com)

Чотири людини загинули минулого тижня

У Японії понад дві тисячі людей були доправлені до лікарень із діагнозом "тепловий удар" минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

При цьому четверо з них загинули.

"Агенція з пожежної безпеки та ліквідації наслідків катастроф повідомляє, що минулого тижня було 2053 пацієнти з тепловим ударом... Четверо з них померли, 532 були госпіталізовані, а у 1476 симптоми були незначні", - зазначає видання.

Також повідомляється, що кількість потерпілих попереднього тижня була у чотири рази більша, ніж тижнем раніше. Також вказано, що близько 40 відсотків пацієнтів мали вік від 65 років, а ще 618 постраждали були віком від 18 до 64 років, а 537 - віком до 18 років.

Слід зазначити, що минулого тижня у Японії було надзвичайно спекотно. Зокрема, температура повітря на острові Хоккайдо перевищила 39 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) прийшли до висновку, що число загиблих від спеки до 2080 року може вирости в Австралії, Європі та США, якщо населення не пристосується до антропогенної зміни клімату.

Як писало РБК-Україна, у липні 2018 року у Японії була аномальна спека - позначки на термометрах місцями перевищували понад +40.

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