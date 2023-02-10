З понеділка у Києві відновлюють тролейбусний маршрут до метро "Лук’янівська"

Зазначається, що відновлення тролейбусного маршруту стало можливим завдяки заходам, які були вжиті для покращення роботи енергетичної інфраструктури в столиці.

При цьому рух тимчасового автобусного маршруту № 31-ТР з 13 лютого буде закрито.

Зазначимо, що у Києві та області знову діють відключення світла за графіками.

Окрім того, жителям Києва забезпечать доступ до питної води під час тривалих відключень електрики, адже більшість бюветів працюватиме від генератора.

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