Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла
Фото: Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла (Getty Images)
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях знову діють графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.
Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:
Нагадаємо, сьогодні через чергову ракетну атаку РФ у низці областей України почались екстрені відключення електроенергії.
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