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Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла

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П'ятниця 10 лютого 2023 15:24
Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла Фото: Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях знову діють графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням:

Нагадаємо, сьогодні через чергову ракетну атаку РФ у низці областей України почались екстрені відключення електроенергії.

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Київ Київська область Дніпропетровська область відключеня світла Електроенергія
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