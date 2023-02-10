Фото: Київ та дві області повернулися до графіків відключень світла (Getty Images)

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях знову діють графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні. Дізнатись графік відключень за вашою адресою можна на сайті ДТЕК за посиланням: Київ

Київська область

Дніпропетровська область