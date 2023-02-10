ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла: мапа

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 16:14
У Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла: мапа Фото: у Києві майже всі бювети можуть підключити до генераторів за відсутності світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканцям Києва забезпечать доступ до питної води під час тривалих відключень світла. Більшість бюветів у столиці працюватиме від генератора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

За інформацією відомства, у Києві під час відключень світла можна буде забезпечити роботу 90% генераторів за допомогою генераторів.

"Бюветна мережа є тимчасовим джерелом води для містян у разі знеструмлення насосних станцій, доки роботу системи водопостачання не буде відновлено", - зазначають у відомстві.

Також КМДА оприлюднила мапу, на якій фіолетовим кольором відзначені бювети, які мають можливість підключення до генератора.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна навело рекомендації, як підготуватися до можливих перебоїв з водою через ракетні удари росіян.

Також ми писали, що росіяни сьогодні, 10 лютого, завдали чергового масованого удару по Україні. Наші захисники збили 61 із 71 ворожої ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вимкнення світла Електроенергія Водопостачання бюветы
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм