С понедельника в Киеве возобновляют троллейбусный маршрут до метро "Лукьяновская"

Отмечается, что восстановление троллейбусного маршрута стало возможным благодаря мерам, которые были предприняты для улучшения работы энергетической инфраструктуры в столице.

При этом движение временного автобусного маршрута №31-ТР с 13 февраля будет закрыто.

Отметим, что в Киеве и области снова действуют отключение света по графику.

Кроме того, жителям Киева обеспечат доступ к питьевой воде во время длительных отключений электричества, ведь большинство бюветов будут работать от генератора.

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