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С понедельника в Киеве возобновляют троллейбусный маршрут до метро "Лукьяновская"

Фото: с понедельника в Киеве возобновляют троллейбусный маршрут до метро "Лукьяновская" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С понедельника, 13 февраля, в Киеве возобновляет работу троллейбусный маршрут №31, который курсирует от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Отмечается, что восстановление троллейбусного маршрута стало возможным благодаря мерам, которые были предприняты для улучшения работы энергетической инфраструктуры в столице.

При этом движение временного автобусного маршрута №31-ТР с 13 февраля будет закрыто.

Отметим, что в Киеве и области снова действуют отключение света по графику.

Кроме того, жителям Киева обеспечат доступ к питьевой воде во время длительных отключений электричества, ведь большинство бюветов будут работать от генератора.

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