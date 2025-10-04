UA

З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки, - ОВА

Ілюстративне фото: жителі Сумської області переживають масштабний блекаут (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Шосткінській громаді підсилять постачання електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.

"Сьогодні (4 жовтня. - ред.) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку", - зазначили в ОВА.

В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.

"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.

 
Фото: Сумська обласна військова адміністрація (https://t.me/Sumy_news_ODA)

Масштабний обстріл Шостки

Вдень у суботу, 4 жовтня, російський агресор масовано обстріляв ударними дронами "Шахед" Сумську область.

Зокрема, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.

Внаслідок обстрілу постраждали пасажири, зокрема діти, також загинув літній чоловік.

Крім того, через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, Шостка і частина Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу і водопостачання.

Сумська областьВійна в УкраїніАтака дронів