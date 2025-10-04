З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки, - ОВА

Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.

"Сьогодні (4 жовтня. - ред.) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку", - зазначили в ОВА.

В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.

"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.