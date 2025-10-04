С понедельника будет усилено энергоснабжение Шостки, - ОВА

Отмечается, что по результатам заседания оперативного штаба, уже с понедельника, 6 октября, будет усилено обеспечение энергоснабжения Шосткинской громады.

"Сегодня (4 октября. - ред.) в Шостке развернули работу 125 пунктов несокрушимости. Люди могли согреться, подзарядить телефоны, получить горячие напитки и поддержку", - отметили в ОВА.

В администрации также отметили, что медики, спасатели, энергетики, газовщики, коммунальщики, волонтеры и власть, совместно координируют действия, чтобы поддержать людей и обеспечить жизнедеятельность громады.

"Организовано горячее питание для детей, всем нуждающимся оказывается помощь", - добавили в ОВА.