З понеділка буде посилено енергопостачання Шостки, - ОВА
У Шосткінській громаді підсилять постачання електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок обстрілу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.
"Сьогодні (4 жовтня. - ред.) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку", - зазначили в ОВА.
В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.
"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.
Масштабний обстріл Шостки
Вдень у суботу, 4 жовтня, російський агресор масовано обстріляв ударними дронами "Шахед" Сумську область.
Зокрема, ворог умисно атакував безпілотниками пасажирський потяг Шостка-Київ.
Внаслідок обстрілу постраждали пасажири, зокрема діти, також загинув літній чоловік.
Крім того, через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, Шостка і частина Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу і водопостачання.