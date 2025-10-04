ua en ru
С понедельника будет усилено энергоснабжение Шостки, - ОВА

Шостка, Суббота 04 октября 2025 23:52
UA EN RU
С понедельника будет усилено энергоснабжение Шостки, - ОВА Иллюстративное фото: жители Сумской области переживают масштабный блэкаут (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Шосткинской громаде усилят поставки электроэнергии из-за повреждения критической инфраструктуры в результате обстрела РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что по результатам заседания оперативного штаба, уже с понедельника, 6 октября, будет усилено обеспечение энергоснабжения Шосткинской громады.

"Сегодня (4 октября. - ред.) в Шостке развернули работу 125 пунктов несокрушимости. Люди могли согреться, подзарядить телефоны, получить горячие напитки и поддержку", - отметили в ОВА.

В администрации также отметили, что медики, спасатели, энергетики, газовщики, коммунальщики, волонтеры и власть, совместно координируют действия, чтобы поддержать людей и обеспечить жизнедеятельность громады.

"Организовано горячее питание для детей, всем нуждающимся оказывается помощь", - добавили в ОВА.

Фото: Сумская областная военная администрация (https://t.me/Sumy_news_ODA)

Масштабный обстрел Шостки

Днем в субботу, 4 октября, российский агрессор массированно обстрелял ударными дронами "Шахед" Сумскую область.

В частности, враг умышленно атаковал беспилотниками пассажирский поезд Шостка-Киев.

В результате обстрела пострадали пассажиры, в том числе дети, также погиб пожилой мужчина.

Кроме того, из-за повреждения объектов критической инфраструктуры, Шостка и часть Шосткинской громады остались без электроэнергии, газа и водоснабжения.

