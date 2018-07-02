В понедельник состоятся заседания всех фракций парламента, - Парубий

Спикер ВР призвал представителей всех фракций найти консенсус в вопросе поддержки законопроектов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий во время закрытия согласительного совета призвал представителей всех парламентских фракций найти консенсус в вопросе поддержки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на текущей сессионной неделе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 2 июля состоятся заседания всех фракций парламента.

"Я знаю, что сегодня будет заседание всех фракций. Я очень прошу, проговорите, чтобы завтра при рассмотрении у нас не были слишком острые дебаты, и мы ориентировались, какие из законов имеют или не имеют поддержку, формируя окончательный порядок дня. Желаю удачной работы", - заявил Парубий.

Напомним, в четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).