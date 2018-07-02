Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.28
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.28
Межбанк BID 26.25
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В понедельник состоятся заседания всех фракций парламента, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 13:40
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер ВР призвал представителей всех фракций найти консенсус в вопросе поддержки законопроектов

Председатель Верховной рады Андрей Парубий во время закрытия согласительного совета призвал представителей всех парламентских фракций найти консенсус в вопросе поддержки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на текущей сессионной неделе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 2 июля состоятся заседания всех фракций парламента.

"Я знаю, что сегодня будет заседание всех фракций. Я очень прошу, проговорите, чтобы завтра при рассмотрении у нас не были слишком острые дебаты, и мы ориентировались, какие из законов имеют или не имеют поддержку, формируя окончательный порядок дня. Желаю удачной работы", - заявил Парубий.

Напомним, в четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

У президента просят принять законопроект относительно незаконного пересечения границы Регламентный комитет передал фракциям план работы Рады на следующую сессию
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, фракция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь