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У понеділок відбудуться засідання усіх фракцій парламенту, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 13:40
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер ВР закликав представників усіх фракцій знайти консенсус у питанні підтримки законопроектів

Голова Верховної ради Андрій Парубій під час закриття погоджувальної наради  закликав представників усіх парламентських фракцій знайти консенсус у питанні підтримки законопроектів, які мають бути розглянуті на поточному сесійному тижні, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 2 липня відбудуться засідання усіх фракцій парламенту.

"Я знаю, що сьогодні буде засідання усіх фракцій. Я дуже прошу, проговоріть, щоб завтра під час розгляду у нас не були занадто гострі дебати, і ми орієнтувались, які з законів мають або не мають підтримку, формуючи остаточний порядок денний. Бажаю вдалої роботи", - заявив Парубій.

Нагадаємо, у четвер Верховна рада України розгляне зміну складу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

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Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, фракция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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