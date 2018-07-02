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В четверг Рада рассмотрит изменение состава ЦИК, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 11:14
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета ВР

В четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг я предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении членов ЦИК. Соответственно после этого назначение новых членов комиссии. В четверг мы должны этот вопрос пройти. Оттягивать некуда. Мы должны принять решение", - заявил Парубий.

Он отметил, что фракции должны прийти к компромиссу по формуле голосования за членов ЦИК до 1 июля.

"Помните, мы беседовали с главами фракций. Я тогда отметил, что консультации могут продолжаться до 1 июля. А в дальнейшем мы будем переходить к решению в зале, если не будет достигнут политический компромисс. В августе ЦИК уже должна начинать определенные действия по подготовке к выборам президента", - добавил спикер Рады.

Напомним, ранее Парубий заявил, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет ключевым на этой пленарной неделе.

Парубий в Вашингтоне призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Nord Stream-2" Все пленарные заседания Рады в июне посетили лишь 38% депутатов, - КИУ
Теги публикации: Андрей Парубий, Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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