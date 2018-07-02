В четверг Рада рассмотрит изменение состава ЦИК, - Парубий

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета ВР

В четверг Верховная рада Украины рассмотрит изменение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в ходе согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

"В четверг я предлагаю начать день с рассмотрения вопроса об увольнении членов ЦИК. Соответственно после этого назначение новых членов комиссии. В четверг мы должны этот вопрос пройти. Оттягивать некуда. Мы должны принять решение", - заявил Парубий.

Он отметил, что фракции должны прийти к компромиссу по формуле голосования за членов ЦИК до 1 июля.

"Помните, мы беседовали с главами фракций. Я тогда отметил, что консультации могут продолжаться до 1 июля. А в дальнейшем мы будем переходить к решению в зале, если не будет достигнут политический компромисс. В августе ЦИК уже должна начинать определенные действия по подготовке к выборам президента", - добавил спикер Рады.

Напомним, ранее Парубий заявил, что вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет ключевым на этой пленарной неделе.