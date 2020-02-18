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В понедельник в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 93 человека

Новости » Общество     18.02.2020 - 02:50
В понедельник в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 93 человека
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Всего уже почти 1800 смертей

В китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки коронавируса, в понедельник зафиксировали еще 93 смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что общее количество жертв возросло до 1789 человек. Кроме того, за последние сутки было выявлено еще 1807 случаев заболевания, в результате чего общее количество в провинции достигло 59 989 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Более 80% пациентов имеют легкую форму заражения коронавирусом и выздоровеют.

Напомним, ВОЗ сообщила, что по данным на понедельник, 17 февраля, число зараженных коронавирусом за пределами Китая составило 694 человека в 25 странах. При этом в организации добавили, что также было зафиксировано три смертельных случая за пределами Китая.

Кроме того, администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая крестьян, выходить из домов.

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