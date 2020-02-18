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У понеділок в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 93 людини

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 02:50
У понеділок в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 93 людини
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Все вже майже 1800 смертей

В китайській провінції Хубей, епіцентрі спалаху коронавіруса, в понеділок зафіксували ще 93 смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що загальна кількість жертв зросла до 1789 осіб. Крім того, за останню добу було виявлено ще 1807 випадків захворювання, в результаті чого загальна кількість в провінції досягло 59 989 осіб.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що новий китайський коронавірус Covid19 менш смертельний, ніж інші. Більше 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом і одужають.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, число заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини в 25 країнах. При цьому в організації додали, що також було зафіксовано три смертельних випадки за межами Китаю.

Крім того, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

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