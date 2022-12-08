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Понад половині Херсону вже повернули тепло

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Херсон, Четвер 08 грудня 2022 16:09
Понад половині Херсону вже повернули тепло Фото: 60% Херсону вже отримує теплопостачання (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

У деокупованому Херсоні більш ніж половина абонентів, які підключені до місцевої ТЕЦ, вже отримують тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Нафтогаз України" у Facebook.

Станом на сьогодні, 8 грудня, в Херсоні вже 60% споживачів компанії отримали тепло в свої домівки.

"Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель. Наразі саме на них лежить основна робота", - додали в "Нафтогазі".

Натомість в компанії нагадали, що через значні руйнування "вкрай важко" відновити постачання одразу в усі оселі. Але наголосили, що працівники намагаються кожного дня, попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, продовжувати повертати базові послуги містянам.

Нагадаємо, що наразі електропостачання доступно для 85% жителів Херсону..

Раніше ми писали, що в Херсоні електрикам удалося відновити роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання для більшої частини містян..

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