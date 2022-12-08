Понад половині Херсону вже повернули тепло

У деокупованому Херсоні більш ніж половина абонентів, які підключені до місцевої ТЕЦ, вже отримують тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Нафтогаз України " у Facebook.

Станом на сьогодні, 8 грудня, в Херсоні вже 60% споживачів компанії отримали тепло в свої домівки.

"Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель. Наразі саме на них лежить основна робота", - додали в "Нафтогазі".

Натомість в компанії нагадали, що через значні руйнування "вкрай важко" відновити постачання одразу в усі оселі. Але наголосили, що працівники намагаються кожного дня, попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, продовжувати повертати базові послуги містянам.