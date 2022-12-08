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Более чем половине Херсона уже вернули тепло

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Херсон, Четверг 08 декабря 2022 16:09
Более чем половине Херсона уже вернули тепло Фото: 60% Херсону уже получает теплоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В деоккупированном Херсоне более половины абонентов, подключенных к местной ТЭЦ, уже получают тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу " Нефтегаз Украины " в Facebook.

На сегодня, 8 декабря, в Херсоне уже 60% потребителей компании получили тепло в свои дома.

"Коммунальные службы города продолжают чинить сети, чтобы подать отопление и в остальные дома. Сейчас именно на них лежит основная работа", - добавили в "Нафтогазе".

В то же время в компании напомнили, что из-за значительных разрушений "крайне трудно" возобновить поставки сразу во все дома. Но подчеркнули, что работники пытаются каждый день, несмотря на обстрелы и постоянные перебои с электроэнергией, продолжать возвращать базовые услуги горожанам.

Напомним, что в настоящее время электроснабжение доступно для 85% жителей Херсона.

Ранее мы писали, что в Херсоне электрикам удалось возобновить работу насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение для большей части горожан.

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