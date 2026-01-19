Подводная лодка РФ застряла в порту после атаки СБУ (фото)

Атакованная Украиной российская подводная лодка в порту Новороссийска уже больше месяца остается на одном и том же месте и не может выйти в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, на фото от 19 января видно, что субмарина находится там же, где и в день украинского удара. На снимке также зафиксированы следы ремонта причала, поврежденного в результате взрыва морского дрона.

Издание напоминает, что после атаки в декабре 2025 года Министерство обороны РФ заявляло об отсутствии повреждений подводной лодки и обнародовало соответствующее видео. В то же время на обнародованных кадрах не была показана килевая часть субмарины, которая находилась ближе всего к месту детонации.

Новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления российской стороны о полной исправности подводной лодки после украинской атаки.