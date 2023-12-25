UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад десять танків: окупанти переміщають через Маріупольський район важку техніку

Фото: окупанти переміщають танки через Маріуполь ( facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти вихідними переміщали важку техніку через тимчасово окупований Маріуполь. Переміщення одинадцяти одиниць важкої техніки зафіксували в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, п'ять танків сучасних модифікацій слідували на Бердянський напрямок. 

Крім того, зафіксовано перевезення шести танків на лафетах в бік Бердянська. Вони прямували через селище Урзуф Маріупольського району без попередньої фіксації руху через Маріуполь.

Переміщення техніки та засобів окупантів

Окупанти часто вдаються до переміщення бойової техніки у зв'язку з чисельними втратами на фронті. Такі маніпуляції загарбники зазвичай проводять через тимчасово окуповані території для підтримки військової агресії.

Зокрема, наприкінці листопада росіяни перекинули військову техніку на Маріупольський напрямок.Також РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом міста активно літає авіація.

Нещодавно стало відомо про те, що Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога. Варто зауважити, що українські партизани виявили там місця розміщення техніки та особового складу окупантів.

Також ми розповідали про те, як у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки, в складі яких були вантажівки з боєкомплектами та танком.

Крім того, днями в області зафіксували рух колон техніки. Вони прямували через Новоазовськ в напрямку Волновахи та Вугледару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь