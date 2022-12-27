Более четверти - для Украины. Германия экспортировала рекордные объемы оружия за год

В 2022 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Более четверти из этого объема предназначено для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Более четверти поставленного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в атакуемую Россией Украину", - пишет издание.

В частности, в этом году правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.

" Однако высокая общая стоимость экспортных лицензий обусловлена ​​не только этим. Даже без Украины был одобрен экспорт на сумму более 6 млрд евро. Для сравнения: за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель (ХДС) отметка в 6 млрд была превышена всего пять раз", - уточняют авторы.

При этом больше оружия, чем в этом году, Германия экспортировала только один раз в истории страны - в прошлом году. В 2021 году общий объем экспорта составил 9,35 млрд евро.

Изначально, как пишут журналисты, предполагалось, что объемы вооружения, предназначенного на экспорт, будут значительно меньше.

"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцем 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", - отмечают журналисты.