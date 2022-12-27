Более четверти - для Украины. Германия экспортировала рекордные объемы оружия за год
В 2022 году правительство Германии одобрило экспорт оружия на сумму около 8,35 млрд евро. Более четверти из этого объема предназначено для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Более четверти поставленного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились в атакуемую Россией Украину", - пишет издание.
В частности, в этом году правительство ФРГ одобрило поставки оружия Украине на сумму 2,24 млрд евро.
"Однако высокая общая стоимость экспортных лицензий обусловлена не только этим. Даже без Украины был одобрен экспорт на сумму более 6 млрд евро. Для сравнения: за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель (ХДС) отметка в 6 млрд была превышена всего пять раз", - уточняют авторы.
При этом больше оружия, чем в этом году, Германия экспортировала только один раз в истории страны - в прошлом году. В 2021 году общий объем экспорта составил 9,35 млрд евро.
Изначально, как пишут журналисты, предполагалось, что объемы вооружения, предназначенного на экспорт, будут значительно меньше.
"Односторонний запрет на поставки оружия в зоны боевых действий был отменен канцлером Олафом Шольцем 27 февраля, что является нарушением принципов, существовавших десятилетиями", - отмечают журналисты.
Напомним, Украина получит 26 военных грузовиков Rheinmetall HX 8x8 от Германии.
Кроме того, в Германии обещают изучить вопросы дальнейших поставок оружия Украине после того, как США передали Киеву систему ПВО Patriot.
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