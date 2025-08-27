Понад 900 окупантів, дрони й автотехніка: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Ситуація на фронті й обстріли РФ

Станом на вечір, 26 серпня, на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському та Покровському напрямках - 27 і 30 обстрілів відповідно.

Минулої ночі росіяни масовано обстріляли ударними безпілотниками Суми. У місті частково зникла електроенергія, не працює електротранспорт, а вода подається за графіком.

Крім того, ворог атакував "Шахедами" Харківську область. У Харкові було чути потужні вибухи.