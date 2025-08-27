У Харкові було чути звук вибуху на тлі атаки дронів
Фото: Харківську область атакують російські дрони (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
У Харкові пролунав звук вибуху. Місто й область атакують російські ударні дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Суспільне.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - зазначили очевидці.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" у центрі Харківської області курсом на Харків.
Обстріли РФ
Нагадаємо, ввечері 26 серпня російські загарбники запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". Станом на 0:30 ворожі БпЛА рухалися у Сумській, Дніпропетровській Донецькій, Харківській областях.
Також ворог обстріляв шахти в Донецькій області. Є загиблий і поранені.
В ніч на 26 серпня, росіяни випустили по Україні близько 60 безпілотників.