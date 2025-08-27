Более 900 оккупантов, дроны и автотехника: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По состоянию на вечер, 26 августа, на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений. Горячее всего было на Лиманском и Покровском направлениях - 27 и 30 обстрелов соответственно.

Минувшей ночью россияне массированно обстреляли ударными беспилотниками Сумы. В городе частично исчезла электроэнергия, не работает электротранспорт, а вода подается по графику.

Кроме того, враг атаковал "Шахедами" Харьковскую область. В Харькове были слышны мощные взрывы.