Понад 900 окупантів, дрони й автотехніка: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Україна, Середа 27 серпня 2025 08:10
Понад 900 окупантів, дрони й автотехніка: Генштаб оновив втрати росіян за добу Фото: за останню добу ворог втратив багато військової техніки на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

За останню добу, з 26 на 27 серпня, ворог втратив ще 920 окупантів. Наші бійці також знищили майже дві сотні дронів і понад сто одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 1 078 750 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 11 135 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 23 178 од;
  • артилерійських систем - 32 024 (+45) од;
  • РСЗВ - 1472 од;
  • засоби ППО - 1212 (+1) од;
  • літаків - 422 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53 636 (+194);
  • крилаті ракети - 3598;
  • кораблі /катери - 28 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 59 887 (+118) од;
  • спеціальна техніка - 3950.

Ситуація на фронті й обстріли РФ

Станом на вечір, 26 серпня, на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському та Покровському напрямках - 27 і 30 обстрілів відповідно.

Минулої ночі росіяни масовано обстріляли ударними безпілотниками Суми. У місті частково зникла електроенергія, не працює електротранспорт, а вода подається за графіком.

Крім того, ворог атакував "Шахедами" Харківську область. У Харкові було чути потужні вибухи.

