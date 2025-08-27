Понад 900 окупантів, дрони й автотехніка: Генштаб оновив втрати росіян за добу

За останню добу, з 26 на 27 серпня, ворог втратив ще 920 окупантів. Наші бійці також знищили майже дві сотні дронів і понад сто одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й обстріли РФ

Станом на вечір, 26 серпня, на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському та Покровському напрямках - 27 і 30 обстрілів відповідно.

Минулої ночі росіяни масовано обстріляли ударними безпілотниками Суми. У місті частково зникла електроенергія, не працює електротранспорт, а вода подається за графіком.

Крім того, ворог атакував "Шахедами" Харківську область. У Харкові було чути потужні вибухи.