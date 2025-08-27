Понад 900 окупантів, дрони й автотехніка: Генштаб оновив втрати росіян за добу
За останню добу, з 26 на 27 серпня, ворог втратив ще 920 окупантів. Наші бійці також знищили майже дві сотні дронів і понад сто одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 1 078 750 (+920) осіб ліквідовано;
- танків - 11 135 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 23 178 од;
- артилерійських систем - 32 024 (+45) од;
- РСЗВ - 1472 од;
- засоби ППО - 1212 (+1) од;
- літаків - 422 од;
- гелікоптерів - 340 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53 636 (+194);
- крилаті ракети - 3598;
- кораблі /катери - 28 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 59 887 (+118) од;
- спеціальна техніка - 3950.
Ситуація на фронті й обстріли РФ
Станом на вечір, 26 серпня, на фронті було зафіксовано 130 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському та Покровському напрямках - 27 і 30 обстрілів відповідно.
Минулої ночі росіяни масовано обстріляли ударними безпілотниками Суми. У місті частково зникла електроенергія, не працює електротранспорт, а вода подається за графіком.
Крім того, ворог атакував "Шахедами" Харківську область. У Харкові було чути потужні вибухи.