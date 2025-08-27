Более 900 оккупантов, дроны и автотехника: Генштаб обновил потери россиян за сутки

За последние сутки, с 26 на 27 августа, враг потерял еще 920 оккупантов. Наши бойцы также уничтожили почти две сотни дронов и более ста единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По состоянию на вечер, 26 августа, на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений. Горячее всего было на Лиманском и Покровском направлениях - 27 и 30 обстрелов соответственно.

Минувшей ночью россияне массированно обстреляли ударными беспилотниками Сумы. В городе частично исчезла электроэнергия, не работает электротранспорт, а вода подается по графику.

Кроме того, враг атаковал "Шахедами" Харьковскую область. В Харькове были слышны мощные взрывы.