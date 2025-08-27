Более 900 оккупантов, дроны и автотехника: Генштаб обновил потери россиян за сутки
За последние сутки, с 26 на 27 августа, враг потерял еще 920 оккупантов. Наши бойцы также уничтожили почти две сотни дронов и более ста единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 27 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 078 750 (+920) человек ликвидировано;
- танков - 11 135 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 178 ед;
- артиллерийских систем - 32 024 (+45) ед;
- РСЗО - 1472 ед;
- средства ПВО - 1212 (+1) ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 53 636 (+194);
- крылатые ракеты - 3598;
- корабли / катера - 28 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 59 887 (+118) ед;
- специальная техника - 3950 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По состоянию на вечер, 26 августа, на фронте было зафиксировано 130 боевых столкновений. Горячее всего было на Лиманском и Покровском направлениях - 27 и 30 обстрелов соответственно.
Минувшей ночью россияне массированно обстреляли ударными беспилотниками Сумы. В городе частично исчезла электроэнергия, не работает электротранспорт, а вода подается по графику.
Кроме того, враг атаковал "Шахедами" Харьковскую область. В Харькове были слышны мощные взрывы.