Понад 900 гривень до пенсії щомісяця: хто з українців має право на таку надбавку

Окремі українці можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. У 2026 році вона становить від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця залежно від категорії одержувача.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Головне:
Розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка може складати від 23% до 35% цього показника.
У гривнях у 2026 році це виглядає так:
Конкретний відсоток залежить від того, до якої категорії належить пенсіонер.
Спеціальну доплату можуть отримати:
Надбавку призначають додатково до основної пенсії і виплачують щомісяця разом з нею.
Тим часом деякі пенсіонери можуть отримати ще одну доплату - за понаднормовий страховий стаж.
Її розмір залежить від того, скільки років стажу є понад встановлену законом норму: чоловікам зараховують стаж понад 35 років, жінкам - понад 30.
За кожен зайвий рік нараховують 25,95 гривні, тож за 20 років переплати доплата сягає 519 гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, в Україні також запрацював механізм так званої меценатської пенсії - можливість перерахувати гроші напряму конкретному пенсіонеру через портал Пенсійного фонду.
До адресата доходить не вся сума: 70% отримує пенсіонер, а 30% залишаються у Пенсійному фонді на його власні потреби.
Такі перекази не оподатковуються і не є підставою для скасування субсидії на комуналку.