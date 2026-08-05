Понад 900 гривень до пенсії щомісяця: хто з українців має право на таку надбавку

Головне: Кому призначають: ветеранам війни, видатним спортсменам, космонавтам та особам з державними нагородами.

ветеранам війни, видатним спортсменам, космонавтам та особам з державними нагородами. У гривнях: у 2026 році це від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця.

у 2026 році це від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця. Розмір: надбавка становить від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

надбавка становить від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як виплачують: надбавку нараховують додатково до основної пенсії щомісяця.

Скільки становить надбавка

Розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка може складати від 23% до 35% цього показника.

У гривнях у 2026 році це виглядає так:

мінімальна виплата - 596,85 гривні на місяць;

максимальна виплата - 908,25 гривні на місяць.

Конкретний відсоток залежить від того, до якої категорії належить пенсіонер.

Хто має право на надбавку

Спеціальну доплату можуть отримати:

ветерани війни, нагороджені за особисту мужність;

видатні спортсмени - олімпійські, паралімпійські та дефлімпійські чемпіони, а також інші категорії, визначені законом;

космонавти;

особи, відзначені державними нагородами;

громадяни з почесними званнями та іншими особливими заслугами перед Україною.

Надбавку призначають додатково до основної пенсії і виплачують щомісяця разом з нею.

Тим часом деякі пенсіонери можуть отримати ще одну доплату - за понаднормовий страховий стаж.

Її розмір залежить від того, скільки років стажу є понад встановлену законом норму: чоловікам зараховують стаж понад 35 років, жінкам - понад 30.

За кожен зайвий рік нараховують 25,95 гривні, тож за 20 років переплати доплата сягає 519 гривень.