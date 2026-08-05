UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Понад 900 гривень до пенсії щомісяця: хто з українців має право на таку надбавку

06:30 05.08.2026 Ср
2 хв
Надбавку дораховують щомісяця до основної суми пенсії
aimg Олена Чупровська
Фото: Окремим українцям щомісяця доплачують до пенсії до 908 гривень (Getty Images)

Окремі українці можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. У 2026 році вона становить від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця залежно від категорії одержувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Головне:

  • Кому призначають: ветеранам війни, видатним спортсменам, космонавтам та особам з державними нагородами.
  • У гривнях: у 2026 році це від 596,85 до 908,25 гривні щомісяця.
  • Розмір: надбавка становить від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
  • Як виплачують: надбавку нараховують додатково до основної пенсії щомісяця.

Скільки становить надбавка

Розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка може складати від 23% до 35% цього показника.

У гривнях у 2026 році це виглядає так:

  • мінімальна виплата - 596,85 гривні на місяць;
  • максимальна виплата - 908,25 гривні на місяць.

Конкретний відсоток залежить від того, до якої категорії належить пенсіонер.

Хто має право на надбавку

Спеціальну доплату можуть отримати:

  • ветерани війни, нагороджені за особисту мужність;
  • видатні спортсмени - олімпійські, паралімпійські та дефлімпійські чемпіони, а також інші категорії, визначені законом;
  • космонавти;
  • особи, відзначені державними нагородами;
  • громадяни з почесними званнями та іншими особливими заслугами перед Україною.

Надбавку призначають додатково до основної пенсії і виплачують щомісяця разом з нею.

Тим часом деякі пенсіонери можуть отримати ще одну доплату - за понаднормовий страховий стаж.

Її розмір залежить від того, скільки років стажу є понад встановлену законом норму: чоловікам зараховують стаж понад 35 років, жінкам - понад 30.

За кожен зайвий рік нараховують 25,95 гривні, тож за 20 років переплати доплата сягає 519 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні також запрацював механізм так званої меценатської пенсії - можливість перерахувати гроші напряму конкретному пенсіонеру через портал Пенсійного фонду.

До адресата доходить не вся сума: 70% отримує пенсіонер, а 30% залишаються у Пенсійному фонді на його власні потреби.

Такі перекази не оподатковуються і не є підставою для скасування субсидії на комуналку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд УкраїниПенсіїПенсійний вік