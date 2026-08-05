Более 900 гривен до пенсии ежемесячно: кто из украинцев имеет право на такую надбавку

Главное: Кому назначают: ветеранам войны, выдающимся спортсменам, космонавтам и лицам с государственными наградами.

ветеранам войны, выдающимся спортсменам, космонавтам и лицам с государственными наградами. В гривнах: в 2026 году это от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно.

в 2026 году это от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно. Размер: надбавка составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

надбавка составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Как выплачивают: надбавку начисляют дополнительно к основной пенсии ежемесячно.

Сколько составляет прибавка

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Прибавка может составлять от 23 до 35% этого показателя.

В гривнах в 2026 году это выглядит так:

минимальная выплата - 596,85 гривны в месяц;

максимальная выплата - 908,25 гривны в месяц.

Конкретный процент зависит от того, к какой категории принадлежит пенсионер.

Кто имеет право на прибавку

Специальную доплату могут получить:

ветераны войны, награжденные за личное мужество;

выдающиеся спортсмены - олимпийские, паралимпийские и дефлимпийские чемпионы, а также другие категории, определенные законом;

космонавты;

лица, отмеченные государственными наградами;

граждане с почетными званиями и другими особыми заслугами перед Украиной.

Прибавку назначают дополнительно к основной пенсии и выплачивают ежемесячно вместе с ней.

Между тем, некоторые пенсионеры могут получить еще одну доплату - за сверхурочный страховой стаж.

Ее размер зависит от того, сколько лет стажа свыше установленной законом нормы: мужчинам засчитывают стаж более 35 лет, женщинам - свыше 30.

За каждый лишний год насчитывают 25,95 гривны, так что за 20 лет переплаты доплата достигает 519 гривен.