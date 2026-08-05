Более 900 гривен до пенсии ежемесячно: кто из украинцев имеет право на такую надбавку

Некоторые украинцы могут получать специальную прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году она составляет от 596,85 до 908,25 гривен ежемесячно в зависимости от категории получателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Главное:
Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Прибавка может составлять от 23 до 35% этого показателя.
В гривнах в 2026 году это выглядит так:
Конкретный процент зависит от того, к какой категории принадлежит пенсионер.
Специальную доплату могут получить:
Прибавку назначают дополнительно к основной пенсии и выплачивают ежемесячно вместе с ней.
Между тем, некоторые пенсионеры могут получить еще одну доплату - за сверхурочный страховой стаж.
Ее размер зависит от того, сколько лет стажа свыше установленной законом нормы: мужчинам засчитывают стаж более 35 лет, женщинам - свыше 30.
За каждый лишний год насчитывают 25,95 гривны, так что за 20 лет переплаты доплата достигает 519 гривен.
Как сообщало РБК-Украина, в Украине также заработал механизм так называемой меценатской пенсии - возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.
До адресата доходит не вся сумма: 70% получает пенсионер, а 30% остаются в Пенсионном фонде для его собственных нужд.
Такие переводы не облагаются налогом и не являются основанием для отмены субсидии на коммуналку.