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Более 900 гривен до пенсии ежемесячно: кто из украинцев имеет право на такую надбавку

06:30 05.08.2026 Ср
2 мин
Прибавку досчитывают ежемесячно к основной сумме пенсии
aimg Елена Чупровская
Фото: Отдельным украинцам ежемесячно доплачивают до пенсии до 908 гривен (Getty Images)

Некоторые украинцы могут получать специальную прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной. В 2026 году она составляет от 596,85 до 908,25 гривен ежемесячно в зависимости от категории получателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное:

  • Кому назначают: ветеранам войны, выдающимся спортсменам, космонавтам и лицам с государственными наградами.
  • В гривнах: в 2026 году это от 596,85 до 908,25 гривны ежемесячно.
  • Размер: надбавка составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
  • Как выплачивают: надбавку начисляют дополнительно к основной пенсии ежемесячно.

Сколько составляет прибавка

Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Прибавка может составлять от 23 до 35% этого показателя.

В гривнах в 2026 году это выглядит так:

  • минимальная выплата - 596,85 гривны в месяц;
  • максимальная выплата - 908,25 гривны в месяц.

Конкретный процент зависит от того, к какой категории принадлежит пенсионер.

Кто имеет право на прибавку

Специальную доплату могут получить:

  • ветераны войны, награжденные за личное мужество;
  • выдающиеся спортсмены - олимпийские, паралимпийские и дефлимпийские чемпионы, а также другие категории, определенные законом;
  • космонавты;
  • лица, отмеченные государственными наградами;
  • граждане с почетными званиями и другими особыми заслугами перед Украиной.

Прибавку назначают дополнительно к основной пенсии и выплачивают ежемесячно вместе с ней.

Между тем, некоторые пенсионеры могут получить еще одну доплату - за сверхурочный страховой стаж.

Ее размер зависит от того, сколько лет стажа свыше установленной законом нормы: мужчинам засчитывают стаж более 35 лет, женщинам - свыше 30.

За каждый лишний год насчитывают 25,95 гривны, так что за 20 лет переплаты доплата достигает 519 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине также заработал механизм так называемой меценатской пенсии - возможность перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда.

До адресата доходит не вся сумма: 70% получает пенсионер, а 30% остаются в Пенсионном фонде для его собственных нужд.

Такие переводы не облагаются налогом и не являются основанием для отмены субсидии на коммуналку.

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