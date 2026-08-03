Хто отримає понад 519 гривень до пенсії у серпні: названо головну умову

Деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, але є важлива умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Хто має право на доплату

Доплату за понаднормовий страховий стаж призначають пенсіонерам, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законом.

Право на неї мають:

чоловіки, які набули понад 35 років страхового стажу;

жінки, які мають понад 30 років страхового стажу.

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, діють інші норми:

понад 25 років стажу для чоловіків;

понад 20 років стажу для жінок.

Який розмір доплати

Розмір надбавки визначають за кожен повний рік понаднормового страхового стажу. Зараз за один такий рік доплачують 25,95 гривні.

Максимальна сума залежить від кількості "зайвих" років стажу.

Наприклад:

1 рік - 25,95 гривні;

5 років - 129,75 гривні;

10 років - 259,50 гривні;

15 років - 389,25 гривні;

20 років - 519 гривень.

Як призначають надбавку

Доплату враховують під час призначення або перерахунку пенсії. Її розраховують автоматично на підставі страхового стажу, який є у пенсійній справі.

Якщо після виходу на пенсію людина продовжувала працювати та набула додаткового стажу, під час перерахунку пенсії розмір надбавки також можуть переглянути.

Доплата за понаднормовий стаж не є окремою фіксованою виплатою для всіх пенсіонерів. Її сума в кожному випадку залежить від кількості повних років стажу понад установлену законом норму.