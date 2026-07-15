Понад 90% відстрочок від мобілізації продовжили без заяв та черг. Що відомо

Як це працює

Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично.

Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом президента, але не довше, ніж зберігається законна підстава.

Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку - онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП.

Сам застосунок відстрочки не продовжує - він лише показує актуальну інформацію з державного реєстру.

Користувачі Резерв+ отримають сповіщення, а актуальну дату можна побачити в розширених даних електронного військово-облікового документа.

У документі може бути вказано не конкретну дату, а формулювання "до завершення мобілізації". Це означає, що відстрочка діє до кінця поточного строку мобілізації.

Якщо мобілізацію продовжать і підстава залишиться чинною, її строк оновиться автоматично.

Кому продовжать автоматично

Дані в державних реєстрах автоматично перевіряються для 22 категорій:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без встановленої інвалідності;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

люди, які мають батька, матір або когось із батьків дружини чи чоловіка з інвалідністю I або II групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти;

вчителі закладів загальної середньої освіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи дії воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовці, звільнені з полону;

люди, які уклали однорічний контракт на проходження військової служби у віці від 18 до 25 років.

Чому відстрочка може не продовжитися

Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави. Найчастіше це стосується:

людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

людей, які доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

батьків трьох і більше дітей;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

Це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Найчастіше достатньо оновити дані в державних реєстрах, за якими перевіряється підстава.

Які дані важливо перевірити

Щоб відстрочка продовжилася автоматично, дані в державних реєстрах мають бути актуальними та внесеними без помилок. Зокрема, важливо, щоб:

відомості про сім'ю були правильно внесені до Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

в актовому записі про народження був зазначений податковий номер батька або матері з інвалідністю;

актуальні відомості про інвалідність були в реєстрах Пенсійного фонду або Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;

ПІБ, дата народження та податковий номер були зазначені правильно;

для батьків трьох і більше дітей не було заборгованості зі сплати аліментів або вона не перевищувала суми виплат за три місяці.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.

Заяви на оформлення або продовження відстрочки громадяни більше не подають до ТЦК.

Які відстрочки можна оформити онлайн

Автоматичне продовження та оформлення нової відстрочки онлайн - це різні послуги.

Автоматично можуть продовжуватися відстрочки 22 категорій, а безпосередньо в Резерв+ можна оформити нову відстрочку для 11 категорій: