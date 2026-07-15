Более 90% отсрочок от мобилизации продлили без заявлений и очередей. Что известно

Как это работает

Если основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически.

Отсрочку продлевают до истечения срока проведения мобилизации, определенного Указом президента, но не дольше, чем сохраняется законное основание.

Автоматическое продолжение работает независимо от того, как человек оформил отсрочку – онлайн в Резерв+ или через ЦНАП.

Само приложение отсрочки не продолжает – оно лишь показывает актуальную информацию из государственного реестра.

Пользователи Резерв+ получат уведомление, а актуальную дату можно увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа.

В документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка "до завершения мобилизации". Это означает, что отсрочка действует до конца срока мобилизации.

Если мобилизацию продолжат и основание останется в силе, ее срок обновится автоматически.

Кому продолжат автоматически

Данные в государственных реестрах автоматически проверяются для 22 категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы;

люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;

студенты и аспиранты;

работники заведений высшего и профессионального образования;

учителя заведений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годовалый контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Почему отсрочка может не продлиться

Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания. Чаще всего это касается:

людей, имеющих отца или мать с инвалидностью I или II группы;

людей, ухаживающих за тяжелобольным членом семьи;

родителей троих и более детей;

родителей ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Это не значит, что человек потерял право на отсрочку. Чаще достаточно обновить данные в государственных реестрах, по которым проверяется основание.

Какие данные важно проверить

Чтобы отсрочка продлилась автоматически, данные в государственных реестрах должны быть актуальны и внесены без ошибок. В частности, важно, чтобы:

сведения о семье были правильно внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

в актовой записи о рождении был указан налоговый номер отца или матери с инвалидностью;

актуальные сведения об инвалидности были в реестрах Пенсионного фонда или Единой информационной системе социальной сферы;

ФИО, дата рождения и налоговый номер были указаны правильно;

для родителей трех и более детей не было задолженности по уплате алиментов или она не превышала сумму выплат за три месяца.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любое удобное ЦНАП.

Заявления на оформление или продление отсрочки граждане больше не подают в ТЦК.

Какие отсрочки можно оформить онлайн

Автоматическое продление и оформление новой отсрочки онлайн – это различные услуги.

Автоматически могут продолжаться отсрочки 22 категорий, а непосредственно в Резерв+ можно оформить новую отсрочку для 11 категорий: