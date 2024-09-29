Понад 9 тисяч окупантів, 13 ПРО та понад пів тисячі дронів. Втрати РФ за тиждень

За четвертий тиждень вересня ЗСУ ліквідували 9390 російських військових. Також вдалося знищити 13 ППО та збити 558 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Окрім цього, українські військові знищили щонайменше 15 ворожих ракет та 558 безпілотників різних типів.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

"За тиждень з 22 по 29 вересня втрати противника склали близько 9390 осіб особового складу", - розповів він.

Втрати РФ в Україні

За 28 вересня українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи та 38 бойових броньованих машин.

Крім того, з 15 по 22 вересня Росія в Україні втратила 8620 військових. Також ЗСУ вдалося знищити 224 артсистеми та 159 ББМ. А з 8 по 15 вересня на фронті ліквідовано 8540 загарбників.

Також за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів і "відмінусували" 168 артсистем.

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