Более 9 тысяч оккупантов, 13 ПВО и больше полтысячи дронов. Потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за четвертую неделю сентября (Getty Images)

За четвертую неделю сентября ВСУ ликвидировали 9390 российских военных. Также удалось уничтожить 13 ПВО и сбить 558 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 22 по 29 сентября потери противника составили около 9390 человек личного состава", - рассказал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 101 танк;

254 боевых бронированных машин;

462 артиллерийские системы;

9 РСЗО;

13 установок ПВО;

472 единицы автотехники;

153 единицы спецтехники. Кроме того, украинские военные уничтожили по меньшей мере 15 вражеских ракет и 558 беспилотников разных типов.