Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи і 38 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня 2024 року орієнтовно склали:

Згідно з останнім зведенням Генштабу, впродовж минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакували на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

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