ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Неділя 29 вересня 2024 07:55
UA EN RU
Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Автор: Вадим Ребрина

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів, а також 62 артилерійські системи і 38 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника станом на 29 вересня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 651810 (+1170) осіб,
  • танків - 8869 (+9) од, од,
  • бойових броньованих машин - 17476 (+38) од,
  • артилерійських систем - 18795 (+62) од,
  • РСЗВ - 1204 (+1) од,
  • засоби ППО - 962 (+1) од,
  • літаків - 369 од,
  • гелікоптерів - 328 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16186 (+93),
  • крилаті ракети - 2610,
  • кораблі/катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25495 (+84) од,
  • спеціальна техніка - 3297 (+6).

Більше 60 артсистем, 30-ти ББМ та 1170 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Згідно з останнім зведенням Генштабу, впродовж минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакували на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
ТЦК може звернутися до поліції для затримання ухилянта: за яких умов
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським