Майже 9 тисяч окупантів та 168 артсистем. Названі втрати РФ за перший тиждень осені
За перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також вдалося "відмінусувати" 168 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.
"За тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу", - написав він.
Крім того, ЗСУ вдалось знищити:
- 44 танки;
- 137 бойових броньованих машин;
- 168 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 337 одиниць автотехніки;
- 56 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.
Втрати РФ за перший тиждень вересня (t.me/Pavliuk_KSV)
Ситуація на фронті
За даними на 8 вересня, на фронті за добу було зафіксовано 183 бойові зіткнення. На Курахівському напрямку кількість боїв перевищила активність росіян на Покровському напрямку.
При цьому, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, росіяни захопили село Сіньківка під час наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.
Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах у дельті Дніпра у Херсонській області.
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