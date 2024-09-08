Майже 9 тисяч окупантів та 168 артсистем. Названі втрати РФ за перший тиждень осені

За перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також вдалося "відмінусувати" 168 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Втрати РФ за перший тиждень вересня (t.me/Pavliuk_KSV)

Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

"За тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу", - написав він.

Ситуація на фронті

За даними на 8 вересня, на фронті за добу було зафіксовано 183 бойові зіткнення. На Курахівському напрямку кількість боїв перевищила активність росіян на Покровському напрямку.

При цьому, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни, росіяни захопили село Сіньківка під час наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна.

Також окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах у дельті Дніпра у Херсонській області.

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