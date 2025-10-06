Понад 85% ворожих цілей на фронті уражаються дронами, - Камишін

"Минулого року в Україні було виготовлено понад 2,2 мільйона безпілотників. Станом на зараз понад 85% усіх цілей на передовій уражуються дронами", - сказав Камишін.

Він також навів слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські далекобійні ударні безпілотники "підпалили" Росію та "допомогли повернути війну на ворожу територію".

Радник президента наголосив, що Росія нині загрожує гібридною війною по всій Європі, і "поки що на континенті лише дві країни вміють ефективно працювати з дронами" - Україна та Росія.

"Повірте, колись Росія може здійснити масштабну атаку безпілотниками по Європі. До того моменту нам слід бути готовими", - додав Камишін.