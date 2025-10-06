Более 85% вражеских целей на фронте поражаются дронами, - Камышин

"В прошлом году в Украине было изготовлено более 2,2 миллиона беспилотников. По состоянию на сейчас более 85% всех целей на передовой поражаются дронами", - сказал Камышин.

Он также привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дальнобойные ударные беспилотники "подожгли" Россию и "помогли вернуть войну на вражескую территорию".

Советник президента подчеркнул, что Россия сейчас угрожает гибридной войной по всей Европе, и "пока на континенте только две страны умеют эффективно работать с дронами" - Украина и Россия.

"Поверьте, когда-то Россия может осуществить масштабную атаку беспилотниками по Европе. К тому моменту нам следует быть готовыми", - добавил Камышин.