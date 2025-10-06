RU

Более 85% вражеских целей на фронте поражаются дронами, - Камышин

Фото: советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Более 85% всех вражеских целей на линии фронта на сегодня поражаются дронами.

Об этом заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3), сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году в Украине было изготовлено более 2,2 миллиона беспилотников. По состоянию на сейчас более 85% всех целей на передовой поражаются дронами", - сказал Камышин.

Он также привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дальнобойные ударные беспилотники "подожгли" Россию и "помогли вернуть войну на вражескую территорию".

Советник президента подчеркнул, что Россия сейчас угрожает гибридной войной по всей Европе, и "пока на континенте только две страны умеют эффективно работать с дронами" - Украина и Россия.

"Поверьте, когда-то Россия может осуществить масштабную атаку беспилотниками по Европе. К тому моменту нам следует быть готовыми", - добавил Камышин.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина в течение этого года планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков.

