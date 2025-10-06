ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 85% ворожих цілей на фронті уражаються дронами, - Камишін

Понеділок 06 жовтня 2025 22:00
Понад 85% ворожих цілей на фронті уражаються дронами, - Камишін Фото: радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Більш ніж 85% усіх ворожих цілей на лінії фронту на сьогодні уражаються дронами.

Про це заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3), повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулого року в Україні було виготовлено понад 2,2 мільйона безпілотників. Станом на зараз понад 85% усіх цілей на передовій уражуються дронами", - сказав Камишін.

Він також навів слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські далекобійні ударні безпілотники "підпалили" Росію та "допомогли повернути війну на ворожу територію".

Радник президента наголосив, що Росія нині загрожує гібридною війною по всій Європі, і "поки що на континенті лише дві країни вміють ефективно працювати з дронами" - Україна та Росія.

"Повірте, колись Росія може здійснити масштабну атаку безпілотниками по Європі. До того моменту нам слід бути готовими", - додав Камишін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна протягом цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів.

Війна в Україні Дрони
