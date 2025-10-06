ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 85% вражеских целей на фронте поражаются дронами, - Камышин

Понедельник 06 октября 2025 22:00
UA EN RU
Более 85% вражеских целей на фронте поражаются дронами, - Камышин Фото: советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Более 85% всех вражеских целей на линии фронта на сегодня поражаются дронами.

Об этом заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3), сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году в Украине было изготовлено более 2,2 миллиона беспилотников. По состоянию на сейчас более 85% всех целей на передовой поражаются дронами", - сказал Камышин.

Он также привел слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские дальнобойные ударные беспилотники "подожгли" Россию и "помогли вернуть войну на вражескую территорию".

Советник президента подчеркнул, что Россия сейчас угрожает гибридной войной по всей Европе, и "пока на континенте только две страны умеют эффективно работать с дронами" - Украина и Россия.

"Поверьте, когда-то Россия может осуществить масштабную атаку беспилотниками по Европе. К тому моменту нам следует быть готовыми", - добавил Камышин.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские инженеры разрабатывают новые ударные дроны, которые будут охотиться за "Шахедами". Беспилотники действуют по принципу ракет ПВО - взрываются вблизи вражеских целей и поражают их обломками.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина в течение этого года планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии