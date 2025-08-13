Понад 800 рішень МСЕК про інвалідність чиновників скасовано, перевірки тривають, - ДБР

Державне бюро розслідувань перевіряє понад 2 600 медичних справ чиновників із 70+ держорганів. Уже скасовано понад 800 рішень про призначення інвалідності, майже 100 осіб викликано на дообстеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора ДБР Олексія Сухачова.
"Уже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадових осіб викликано на дообстеження", - уточнив Сухачов.
Сухачов підкреслив, що найчастіше фіктивна інвалідність оформлялася для отримання пенсії або для уникнення призову на військову службу.
"Найбільша кількість посадових осіб, яким скасовано інвалідність, - серед співробітників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - зазначив він.
Також Сухачов додав, що майже 100 посадовців викликано на дообстеження.
Перевірки відбуваються в межах кримінального провадження та на підставі рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, введеного в дію указом президента. Для цього створено міжвідомчу групу за участю співробітників ДБР, МОЗ та інших правоохоронних органів.
З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК впроваджено систему оцінки повсякденного функціонування людини (ОПФЗ), що базується на прозорих процедурах та об'єктивній оцінці стану здоров'я.
З 1 квітня 2025 року окремі категорії громадян зобов'язані пройти таку оцінку. Йдеться насамперед про чоловіків 25-60 років із 2 або 3 групою інвалідності, які не проходили повторний огляд у 2022-2024 роках.