Понад 800 рішень МСЕК про інвалідність чиновників скасовано, перевірки тривають, - ДБР

"Уже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані, у понад 400 випадках змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадових осіб викликано на дообстеження", - уточнив Сухачов.

Причини фіктивної інвалідності

Сухачов підкреслив, що найчастіше фіктивна інвалідність оформлялася для отримання пенсії або для уникнення призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадових осіб, яким скасовано інвалідність, - серед співробітників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - зазначив він.

Також Сухачов додав, що майже 100 посадовців викликано на дообстеження.