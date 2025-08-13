RU

Общество Образование Деньги Изменения

Более 800 решений МСЭК об инвалидности чиновников отменены, проверки продолжаются, - ГБР

Фото: директор ГБР Алексей Сухачев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований проверяет более 2 600 медицинских дел чиновников из 70+ госорганов. Уже отменено более 800 решений о назначении инвалидности, почти 100 человек вызваны на дообследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора ДБР Олексія Сухачова.

"Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено как необоснованные, в более чем 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", - уточнил Сухачев.

Причины фиктивной инвалидности

Сухачев подчеркнул, что чаще всего фиктивная инвалидность оформлялась для получения пенсии или для избежания призыва на военную службу.

"Наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, - среди сотрудников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", - отметил он.

Также Сухачев добавил, что почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование.

МСЭК заменили новой системой оценки здоровья

Проверки проходят в рамках уголовного производства и на основании решения СНБО от 22 октября 2024 года, введенного в действие указом президента. Для этого создана межведомственная группа с участием сотрудников ГБР, Минздрава и других правоохранительных органов.

С 1 января 2025 года в Украине вместо МСЭК внедрена система оценки повседневного функционирования человека (ОПФО), основанная на прозрачных процедурах и объективной оценке состояния здоровья.

С 1 апреля 2025 года отдельные категории граждан обязаны пройти такую оценку. Речь идёт в первую очередь о мужчинах 25-60 лет со 2 или 3 группой инвалидности, которые не проходили повторный осмотр в 2022-2024 годах.

