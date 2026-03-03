Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Сегодня ночью российские оккупанты снова терроризировали Украину ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 127 из 136 запущенных беспилотников.

Сколько дронов запустила Россия По данным военных, атака началась с 18:00 2 марта. Противник применил 136 ударных беспилотника различных типов, в частности: "Шахед";

"Гербера";

"Италмас";

беспилотники других типов. Около 80 из них составляли именно "шахэды". Запуски осуществлялись из районов Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Как работала украинская ПВО Воздушное нападение отражали: авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 127 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали еще в трех местах. "Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили военные.