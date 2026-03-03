ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Вторник 03 марта 2026 09:34
UA EN RU
Более 80 "Шахедов": как отработала ПВО во время ночной атаки РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 127 российских дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью российские оккупанты снова терроризировали Украину ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 127 из 136 запущенных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Более 700 ракет за три месяца: в Воздушных силах назвали самые тяжелые дни зимы

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с 18:00 2 марта.

Противник применил 136 ударных беспилотника различных типов, в частности:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • беспилотники других типов.

Около 80 из них составляли именно "шахэды".

Запуски осуществлялись из районов Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, украинская ПВО сбила или подавила 127 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали еще в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили военные.

Более 80 &quot;Шахедов&quot;: как отработала ПВО во время ночной атаки РФ

Атака 3 марта

В ночь на 3 марта российские оккупанты атаковали ряд регионов Украины ударными беспилотниками.

В частности, под ударом оказался Харьков. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ОВА, пострадали склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты окна в административных зданиях. Возгораний не зафиксировано, обошлось без раненых.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили в небе 13 ударных БпЛА. О разрушениях или пострадавших областные власти не сообщали.

В то же время в Полтавской области утром 3 марта зафиксировали падение обломков вражеских беспилотников. Четыре человека получили травмы средней тяжести.

Также повреждены окружающие здания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой